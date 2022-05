Vettel krijgt IndyCar-test aangeboden na kritiek op circuitkeuze

De Formule 1 wordt steeds groter in de Verenigde Staten. Tijdens de gloednieuwe Grand Prix van Miami van afgelopen weekend werd dit opvallend duidelijk. De tribunes zaten propvol en ook op de grid liepen zeer veel beroemdheden rond, aankomend seizoen staan er zelfs drie Amerikaanse races op de kalender.

De sport trekt volgend jaar immers ook naar Las Vegas. In het gokparadijs in Nevada zal men dwars door de stad gaan racen. Ook de traditionele Grand Prix op het circuit in Austin staat gewoon weer op de kalender. Het Circuit of the Americas in Austin is het enige normale Amerikaanse circuit op de kalender, de andere twee zijn stratencircuits, en dan steekt bij een aantal coureurs.

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel gaf tijdens het weekend aan dat hij liever racet op traditionele Amerikaanse circuits zoals Road America. Die uitspraken werden gehoord in de Indycar. Indycar-coureur Graham Rahal en zijn vader Bobby Rahal reageerden op Twitter met een aanbod. Ze bieden Vettel namelijk een IndyCar-test op Road America aan. Of Vettel het ziet zitten is nog niet bekend, de Duitser heeft geen sociale media.