Wolff denkt dat Hamilton en de FIA sieradenrel oplossen

Voorafgaand het Grand Prix-weekend in Miami voerde een opvallend onderwerp de boventoon in de Formule 1-wereld. Het ging namelijk weer om de veelbesproken aangescherpte regels rondom sieraden en ondergoed. De coureurs mogen geen sieraden en niet-brandwerend ondergoed dragen in de cockpit. De regels bestaan al jaren maar de wedstrijdleiding gaat er strenger op controleren.

Wedstrijdleider Niels Wittich trok de teugels voorafgaand het weekend strakker aan. Hij voegde de sieradenregels toe aan de technische keuring wat dus betekent dat een coureur in theorie kan worden gediskwalificeerd als hij zich niet aan de regels houdt. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was uiterst kritisch, hij draagt immers veel sieraden die hij niet zomaar kan uitdoen.

Gesprek

De Britse Mercedes-coureur ging speciaal in gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Ze kwamen gezamenlijk tot een oplossing en de Brit krijgt tot de Grand Prix van Monaco uitstel met het verwijderen van zijn piercings. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet aan de internationale media weten blij te zijn met het gesprek: "Ik denk dat een dialoog tussen Lewis en Mohammed nodig was. Het is duidelijk dat deze regels bestaan om de coureurs te beschermen. Aan de andere kant moeten ze de mogelijkheid krijgen om diversiteit uit te stralen, zichzelf zijn. We weten dat dit belangrijk is voor Lewis."

Oplossing

Wolff gaat er dan ook vanuit dat Hamilton en Ben Sulayem gezamenlijk tot een oplossing zullen komen. De Oostenrijkse teambaas is in zijn nopjes met het gesprek tussen de twee kopstukken en denkt dat het op zijn pootjes terecht zal komen: "Zonder dat we in details treden over of de piercings mogen blijven of niet, ik weet zeker dat Lewis en Mohammed samen tot een goede oplossing komen."