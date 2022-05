Wolff haalt zijn schouders op: "We rijden in niemandsland"

Regerend constructeurskampioen Mercedes kende gisteren in Miami een redelijke race. De Duitse renstal reed aardige wedstrijd en in de slotfase sloegen ze pas echt toe. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton duelleerden met elkander in de laatste paar rondjes, het duel zorgde ervoor dat ze als vijfde en zesde over de streep kwamen.

Russell pakte de vijfde plaats, opvallend aangezien hij de race startte van buiten de top tien. De Brit gokte goed door lang te blijven doorrijden op zijn harde banden. Hij profiteerde van de safety car-fase terwijl zijn teamgenoot Hamilton die kans niet kon pakken. Het team liet Hamilton beslissen terwijl de Brit zelf veel liever zag dat men aan de pitmuur de knopen doorhakte.

Niemandsland

Na afloop heerste er een beruste sfeer bij de Mercedes-mannen. Ook teambaas Toto Wolff haalde zijn schouders op na een bijzonder weekend waarin de Duitse ploeg nog heel snel was op vrijdag. Wolff analyseerde erop los bij Sky Sports: "George bleef lang buiten met de hoop op een safety car. Dat pakte goed uit maar het zat Lewis dan weer niet mee. We verloren daar een positie maar momenteel bestaat er niet iets als gelukkig of ongelukkig. Het is een beetje saai, we rijden in niemandsland. We hadden een goede vrijdag, we moeten kijken waardoor dat kwam en daarna moeten we terug slaan."

Data

De Mercedessen kunnen de Ferrari's en de Red Bulls simpelweg niet bijhouden. De Duitse renstal moet zeer veel tijd toegeven op de koplopers en Wolff kent zijn plek: "Dit is waar we zijn. We zijn niet zo snel in de kwalificatie en we moeten terug naar waar we zijn, dat is achter Red Bull en Ferrari. We gaan naar onze data kijken en we gaan kijken hoe alles zo uitpakte. We hadden goeie sessies op de vrijdag, we reden enkele snelle rondjes. We moeten kijken hoe dat kwam want we begrijpen dat momenteel niet."