Horner geeft Verstappen goede kans: "Zijn hier drie DRS-zones"

De teams van Ferrari en Red Bull Racing zullen vandaag weer de degens kruisen in Miami. Op het gloednieuwe circuit rondom het Hard Rock Stadium waren de verschillen in de kwalificatie gisteren minimaal en dat belooft veel goeds voor vanavond. Ook bij de teams zelf kijkt men reikhalzend uit naar wat er komen gaat.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz vormen over een paar uur de eerste startrij op de gloednieuwe baan. Het had er zomaar anders uit kunnen zien maar Max Verstappen maakte een foutje in zijn beslissende, vliegende ronde. De Nederlandse Red Bull-coureur start dan ook als derde met naast hem teammaat Sergio Perez.

Inhaalslag

Na een moeizame start van het weekend was de derde startplaats helemaal geen slecht resultaat van de Nederlander. Teambaas Christian Horner is dan ook complimenteus over zijn stercoureur. De Brit was tevreden toen hij zijn analyse deelde met Viaplay: "Ik denk dat Max qua meters achter lag dus dit was best een goede inhaalslag van hem. Dit is dan ook nog eens een circuit waar iedereen best goed kan gaan inhalen."

Waarschuwing

Horner kijkt dan ook met veel vertrouwen vooruit. De teambaas durft het dan ook aan om een voorzichtige waarschuwing te versturen aan het adres van de concurrentie: "Ferrari heeft goed werk geleverd met het veroveren van de eerste startrij maar en zijn hier wel drie DRS-zones. Wij hebben dan ook nog eens een snelle auto op de rechte stukken. Hopelijk kunnen we daar gebruik van gaan maken."