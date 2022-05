Sainz maakt zich geen zorgen over start na twee vroege uitvalbeurten op rij

Carlos Sainz start de Grand Prix van Miami vanavond vanaf de tweede plaats. De Spaanse Ferrari-coureur was dik tevreden met zijn resultaat nadat hij eerder in het weekend crashte in de gewraakte bocht 14. Hierdoor miste hij de nodige meters en is zijn kwalificatie-resultaat alleen maar beter.

De start zal voor Sainz zeer belangrijk worden. De Spanjaard kan jagen op zijn eerste overwinning maar tijdens de afgelopen twee races kwam hij niet door de eerste ronde. In Australië ging hij zelfstandig de fout in waardoor hij vast kwam te staan in de grindbak. In Imola werd hij twee weken geleden aangetikt waardoor hij wederom uitviel in de openingsronde.

Optimisme

In Miami maakt de Spanjaard zich in ieder geval geen zorgen over een herhaling van de eerdere races. Wel speelt er iets anders mee in zijn gedachte. Op de persconferentie voor de top drie laat hij weten zich niet druk te maken: "Nee, de laatste paar starts waren best goed. Ik zal de start dus met optimisme benaderen, ik hoop op een goede start en daarna een goede race. Maar ik heb natuurlijk nog geen long runs kunnen rijden. Dat speelt wel in mijn achterhoofd."

Huiswerk

Sainz kon in de tweede training amper in actie komen door zijn forse crash. Ook in de andere twee trainingen kon hij geen long run rijden omdat enkele van zijn collega's tevens rode vlaggen veroorzaakten. "Ik moet best nog wat huiswerk gaan doen om te zien wat ik kan doen. Ik moet kijken naar de informatie die anderen in de long runs hebben verzameld op de vrijdag. Ik moet daarmee voor mijzelf leren hoe de auto voelt met ruim 100 kilogram aan benzine in de tank. Ik moet mij focussen om mijn rondjes naar de grid, maar ik weet hoe ik moet racen en daar maak ik mij geen zorgen over."