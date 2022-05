Perez ook niet tevreden na kwalificatie: "Slechte eerste run in Q3"

Red Bull Racing werd in de kwalificatie in Miami Gardens verslagen door concurrent Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz waren overduidelijk sneller dan de beide Red Bulls en de Italiaanse bolides vormen vanavond dan ook de eerste startrij. Daarachter wordt Max Verstappen vergezeld door teammaat Sergio Perez.

De Mexicaanse coureur kwalificeerde zich als vierde en dat is zeker geen slecht resultaat. Toch was Perez na afloop goed teleurgesteld. Voor de microfoon van Sky Sports liet Perez dat blijken: "Ik denk niet dat wij een foutloze kwalificatie hadden vandaag. We hadden zeker een slechte eerste run in Q3 en daardoor hadden we een aardige achterstand opgelopen. In de tweede sector is alles zo enorm gevoelig bij elk foutje. We konden vandaag gewoon niet het juiste doen."

De bochtige, krappe en langzame tweede sector was voor veel coureurs een echte dealbreaker. Ook Perez kan daar over mee praten in de tropische hitte van Miami: "Voor mij was alles voor elkaar krijgen in de tweede sector vandaag echt het grootste probleem. Een paar honderdste van een seconde hadden mij op de tweede plek gezet. Maar het lukte niet. Vandaag ben ik teleurgesteld maar morgen is weer een nieuwe dag."