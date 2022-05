Wolff baalt maar door: 'Auto stuitert nog steeds als een kangoeroe"

Regerend constructeurskampioen Mercedes begon vol goede moed aan de zaterdag in Miami. De Duitse renstal had op vrijdag beduidend minder problemen dan eerder in het seizoen en men hoopte stiekem op een goed resultaat. Maar in de kwalificatie konden de dromen direct weer de ijskast in.

Al snel werd het duidelijk dat de problemen zeker niet verdwenen waren. De derde vrije training verliep weer ouderwets slecht en in de kwalificatie was het weer billenknijpen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wist zich nog als zesde te kwalificeren maar kwalificatiester George Russell kwam niet verder dan de twaalfde tijd, een pijnlijk resultaat voor de Brit.

Sweet spot

Na afloop van de kwalificatie was teambaas Toto Wolff haast moedeloos. De Oostenrijker zag dat de auto's van zijn coureurs nog steeds last hadden van porpoising, ook de banden werkten niet mee. Bij Sky Sports droop de teleurstelling van Wolff af: "Nee, de auto gedraagt zich niet beter. Ik denk dat we gisteren in VT2 een goede auto hadden die echt de sweet spot kon aanraken. Vandaag waren we in VT3 de draad volledig kwijt door de experimenten die we uitvoerden."

Kangoeroe

Wolff merkte dat zijn coureurs ook niet bepaald te spreken waren over de wagen. Vooral het gehobbel komt de coureurs echt de neus uit. De Oostenrijkse teambaas was duidelijk: "Het leek af te nemen maar de auto stuitert nog steeds rond als een kangoeroe. De coureurs zijn er niet tevreden mee en kan zien dat dit de reden is dat we achterliggen qua pace. We weten beter waar het aanligt, we weten wat werkt en wat niet."