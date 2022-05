Video: Wolff laat het Amerikaanse publiek juichen

Voorafgaand het Grand Prix-weekend besloot men in Miami het debuut van de race te vieren met een feestje. Alle coureurs en teambazen waren aanwezig om eventjes naar de aanwezige fans te zwaaien en de gebruikelijke PR-woordjes uit te spreken. De fans waren in ieder geval enthousiast.

Mercedes-teambaas Toto Wolff kreeg ook de kans om even hallo te zeggen tegen het Amerikaanse publiek. De Oostenrijker had er flink veel zin in en besloot het publiek eens eventjes warm te laten draaien. De Amerikanen waren zeer enthousiast en reageerden op juichende wijze.