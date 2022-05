Hamilton ergert zich aan chicane: "Doet mij denken aan een parkeerplaats van vroeger"

Het team van Mercedes was op een miserabele wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Duitse regerend constructeurskampioen kwam overduidelijk snelheid tekort en Red Bull Racing en Ferrari waren overduidelijk sneller. In Miami leek alles op de vrijdag echter weer beter te gaan.

Coureurs Lewis Hamilton en George Russell hadden de snelheid weer terug, zo leek het op het eerste gezicht. De wagens hadden nog wel flink last van porpoising maar de tijden waren veel beter dan voorheen. Sterker nog, Russell noteerde de snelste tijd in de tweede training. Ook Hamilton zat er aardig bij en kon met een gerust hart de dag afmaken.

Verbetering

Hamilton was na afloop flink tevreden met zijn eerste dag in Miami, hij was haast verbaasd. De Brit had zich vermaakt en merkte dat zijn wagen beter was geworden. Hij wordt geciteerd door Motorsport Week: "De engineers hebben ons uitgelegd dat we op een bepaalde manier ons hebben verbeterd. Ik weet niet precies waar want we hobbelen nog steeds. We hebben het niet opgelost maar we verbeteren de auto zeker wel."

Parkeerplaats

Het gloednieuwe circuit rondom het Hard Rock Stadium viel daarnaast nog niet geheel in de smaak bij Hamilton. De Brit was nogal kritisch: "Het is best raar, je denkt dat mensen in deze tijden wel een vlakke baan kunnen aanleggen. Dit was echter enorm hobbelig! Overal enorme hobbels op zoveel plekken waar de baan ergens anders heenleidt. Ik weet niet of ze het vannacht kunnen oplossen want anders is het een aardig circuit, behalve die chicane. Die is zó krap, hij doet mij denken aan de B&Q parkeerplaats waar ik vroeger rondreed met mijn kart."