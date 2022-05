Verstappen baalt als een stekker: "Dit is extreem pijnlijk!"

Max Verstappen arriveerde vol goede moed in Miami. Na twee vrije trainingen was het humeur van de Nederlandse Red Bull Racing-coureur echter compleet omgeslagen. De regerend wereldkampioen was overduidelijk de grootste verliezer van de dag en verloor veel belangrijke tijd op de nieuwe baan.

In de eerste vrije training in de Amerikaanse middag meldde de Nederlander zich al snel in de pits. Hij kampte met een wagen die te warm werd. Voorafgaand en tijdens de tweede training nam zijn team een voorzorgsmaatregel door de versnellingsbak te wisselen. Verstappen miste een half uur van de sessie en kwam daarna de baan op. De vreugde was echter van korte duur want de problemen kwamen terug, ditmaal met de hydrauliek.

Verstappen was na afloop extreem teleurgesteld. De Nederlander had zich zijn debuut in Miami wel iets ander voorgesteld. Zijn teleurstelling droop er vanaf toen hij zich uitsprak tegenover zijn landgenoten van de Telegraaf: "Dit is echt extreem pijnlijk. Een nieuw circuit wil je zeker goed leren kennen op de eerste dag maar ik heb eigenlijk maar vier of vijf rondjes gereden. Dit is niet iets wat je wilt. Toen ik naar buiten kwam kon ik ook niet sturen, ik had een hydraulisch probleem. Vervolgens vlogen de remmen ook nog in de brand. Kortom, we hadden veel problemen. We moeten proberen de rest bij te halen op de zaterdag. We hebben ook nog eens totaal geen informatie verzameld over welke richting we op moeten."