Brundle: "Klinkklare onzin dat Hamilton wil stoppen met F1"

Vorig jaar vocht Lewis Hamilton met Max Verstappen om de wereldtitel maar dit seizoen heeft de Mercedes-coureur veel moeite om überhaupt punten te scoren. Hamilton had een rampzalig Grand Prix-weekend in Imola, zo erg zelfs dat hij door Verstappen op een ronde achterstand werd gezet voordat hij op een dertiende plaats finishte.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Hamilton mogelijk met de gedachten speelt dat hij aan het einde van vorig seizoen had moeten stoppen. De Brit reageerde zelf op social media: "Ik werk aan mijn meesterwerk en ik zal degene zijn die beslist wanneer het klaar is."

Voormalig F1-coureur en tegenwoordig commentator, Martin Brundle, zegt dat praten over het stoppen van de zevenvoudig wereldkampioen gewoon volslagen onzin is. Bij Sky Sports News zegt Brundle: "Plotseling was hij het zat, hij had er genoeg van, hij zou met pensioen moeten gaan. Dat is gewoon klinkklare onzin. Zijn auto doet het niet... laten we hopen dat Mercedes de auto vroeg of laat aan de praat krijgt."

"Het is veel te vroeg om te praten over het vertrek van Lewis uit de F1. Het is nog maar een paar maanden geleden dat we ons afvroegen of het Braziliaanse GP-weekend de beste race van Lewis ooit was. We kunnen niet van die superrace in Brazilië gaan naar: hij heeft het niet meer, hij moet stoppen. Dat zijn gewoon domme uitspraken. Ik vond zijn reactie erg mooi: 'het is mijn meesterwerk en ik zal beslissen wanneer het klaar is'. Die vond ik geniaal en het vat denk ik perfect samen hoe de vork in de steel zit."

Op dit moment heeft hij echter te kampen met teamgenoot George Russell. Hamilton heeft het nakijken en ziet dat zijn jongere, nieuwe teamgenoot, hem steeds te snel af is. Russell eindigde in alle vier de Grands Prix van dit seizoen in de top 5 en heeft daardoor een voorsprong van 21 punten op zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

"Ik denk dat George beter met een slechte auto omgaat dan Lewis. George heeft nog steeds alle motivatie en het enthousiasme, en hij heeft drie jaar met een Williams gewerkt, waarbij hij betere resultaten behaalde dan het misschien had moeten doen. Hij doet het prima en ik vind hem heel bijzonder. Het verbaast me helemaal niet dat hij Lewis evenaart, dat is precies wat ik van hem verwachtte", legde Brundle uit.