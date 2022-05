Presentator James Corden maakt paddock onvelig met McLaren-coureurs

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Miami. De bekende Amerikaanse stad is voor het eerst de gastheer van de koningsklasse van de autosport en de organisatie wil er een groot event van maken. Aangezien de sport in neergestreken in de Verenigde Staten zijn er zeer veel bekende koppen aanwezig.

Het team van McLaren had gister de eerste beroemdheid al op bezoek. De in Amerika zeer bekende Britse presentator James Corden bezocht het team en haalde allerlei fratsen uit met coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo. Gezamenlijk met de presentator liepen de coureurs in naveltruitjes door de paddock en haalde ze nog meer acties uit.