Tsunoda ziet bijzonder circuit: "Sector drie soort Formule E-sector"

Vandaag zijn de eerste vrije trainingen op het circuit van Miami. De coureurs zullen veel meters gaan rijden want de baan is voor velen nog onbekend terrein. Het belooft in ieder geval een groot spektakelstuk te gaan worden. De kaartjes zijn al lang en breed uitverkocht en de hype is groot.

Het circuit zelf is een mengelmoes van allerlei soorten bochten en rechte stukken. De baan slingert rondom het Hard Rock Stadium en kent dan ook enkele zeer krappe, blinde bochten. De heren coureurs hebben het circuit dan ook al verkend op de simulator maar dat valt vanzelfsprekend in het niets vergeleken met de echte baan.

Formule E

Bij AlphaTauri heeft men zich optimaal voorbereid. Yuki Tsunoda heeft de nodige digitale meters gemaakt en de Japanner kijkt ernaar uit. In zijn vooruitblik is hij duidelijk: "Het is een nieuw circuit maar gelukkig krijgen we drie trainingen om de baan te leren kennen. Ik heb de baan gereden op de simulator en de eerste twee sectoren zijn zeer snel met een paar medium en hoge snelheid-bochten. Sector drie noem ik een 'Formule E-sector' met een hoop krappe bochten. Over het algemeen ziet het er nogal interessant uit."

Data

De Japanner is goed aan zijn tweede seizoen begonnen en in Miami wil hij zijn goede vorm een vervolg geven. Hij denkt dat Miami geschikt is voor een interessant weekend: "Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Wel vermoed ik dat het inhalen nogal lastig gaat worden dus we moeten goed kwalificeren. Als we een long run pace hebben vergelijkbaar met in Imola, dan zou dat fantastisch zijn. De vrije trainingen zullen zeer belangrijk zijn voor iedereen. De baan is gloednieuw en het wordt belangrijk om op vrijdag data te verzamelen."