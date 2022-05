Haug verwacht geen Hamilton-exit: "Denk niet dat hij zijn interesse verliest"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton verloor vorig seizoen de titelstrijd van Max Verstappen in de allerlaatste ronde. Voorafgaand het huidige seizoen sprak hij zich strijdbaar uit en alles weer erop dat hij een gooi wilde doen naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Na vier races kunnen die ambities alweer in de ijskast.

Hamilton kent namelijk een lastige seizoenstart. De Britse Mercedes-coureur worstelt overduidelijk met zijn bolide en moet terrein toegeven op zijn teamgenoot George Russell. Hamilton kwam daarnaast in Jeddah niet door het eerste kwalificatiegedeelte heen en kende in Imola een waardeloos weekend. In Emilia Romagna eindigde Hamilton in de kwalificatie, sprint en race buiten de top tien.

Interesse

Langzamerhand begint men te twijfelen aan de toekomst van Hamilton in de Formule 1. Maar niet iedereen deelt die gedachte. Voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug zegt tegen Speedweek dat hij er geen snars van gelooft: "Ik denk niet dat Lewis zijn interesse gaat verliezen. Hij heeft de titel al twee keer verloren. In 2007 kwam dat door een fout van het team, in 2021 door een verkeerde keuze van de FIA. Ik zeg overigens niet dat Verstappen de titel niet verdient, maar Lewis zijn performance staat gelijk aan zijn titels, nu jaagt hij op nummer acht. Die wil hij natuurlijk pakken."

Generatie

Haug denkt dan ook niet dat Hamilton langzamerhand zijn zinnen gaat verzetten. De Duitser denkt wel dat de concurrentie stevig gaat veranderen voor de Brit: "Ik maak mij dus helemaal geen zorgen over of Lewis zijn motivatie gaat verliezen. Maar we hebben nu wel te maken met een wisseling van de generaties. Dan heb ik het niet alleen over Verstappen maar ook over Russell, Norris en Leclerc. Als die laatste tenminste niet zulke fouten zoals in Imola blijft maken."