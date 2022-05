Miami onthult prachtige trofee voor winnaar Grand Prix

Aankomend weekend debuteert de Grand Prix van Miami op de Formule 1-kalender. De race rondom het Hard Rock Stadium heeft alles in zich om een enorm spektakel te worden. De organisatie van de race doet er in ieder geval alles aan om de hype rondom de race op te bouwen.

De organisatie heeft nu ook in een gelikt filmpje bekend gemaakt wat voor trofee de winnaar van de Grand Prix krijgt. De trofee is overduidelijk gebaseerd op het dak van het Hard Rock Stadium. Daarnaast zijn ook de verwijzingen naar Miami aanwezig. Zondagavond Nederlandse tijd is duidelijk wie de trofee mee naar huis mag nemen.