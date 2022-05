Volkswagen-topman wil Duitse coureurs bij toetreding Porsche en Audi

Geruime tijd gingen er verhalen rond over de interesse van Audi en Porsche in de Formule 1. Beide merken zijn onderdeel van de Volkswagen Group en deze week bevestigde Volkswagen kopstuk Herbert Diess dat de merken de sport willen betreden. Hij liet echter weinig los over de manier waarop men de sport gaat betreden.

Vermoedelijk betreden Audi en Porsche de sport in 2026. In dat seizoen gaan er nieuwe motorregels gelden en het is dus een geschikt moment voor een deelname. Volgens meerdere geruchten gaat Porsche samenwerken met het team van Red Bull Racing. Audi zou zich graag inkopen bij een bestaand team, volgens geruchten zou men graag met McLaren in zee gaan.

Duitser

Topman Diess zou graag zien dat er landgenoten de bolides met zijn krachtbronnen besturen. Het kopstuk van de Volkswagen Group denkt namelijk dat dit onderdeel is van de weg naar succes. Hij wordt geciteerd door de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Het is altijd het geval dat een coureur uit een bepaald land zeer succesvol kan zijn en dat de Formule 1 daar dan heel populair wordt. Ik denk dan ook zeker dat we Duitse coureurs gaan zoeken voor onze teams."

Grand Prix

Diess denkt dat de komst van een Duitse coureur naar een topteam ervoor kan zorgen dat Duitsland weer gaat juichen. De Volkswagen-man ziet voordelen: "Het helpt in het thuisland. Ik weet ook dat er weer plannen zijn over een Duitse Grand Prix en dat zou de Formule 1 in Duitsland alleen maar doen herleven. Het is niet alleen internationaal belangrijk maar ook voor Duitsland. Natuurlijk moet het ook groeien in de VS en China om wereldwijd te groeien."