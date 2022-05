Wolff strijdbaar in aanloop naar Miami: "Iedereen wil dit recht zetten"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald op de gehoopte wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal mist snelheid en kampt daarnaast ook met de nodige andere problemen zoals porpoising. De resultaten vallen dan ook stevig tegen maar men doet er alles aan om weer goed voor de dag te komen.

Aankomend weekend krijgt Mercedes weer een nieuwe kans op het gloednieuwe circuit in Miami. De baan rondom het Hard Rock Stadium is voor iedereen nieuw, in principe begint elk team dus weer op nul. Bij Mercedes is men in ieder geval hard begonnen aan de voorbereiding, men wil in Florida weer beter presteren.

Veerkracht

Teambaas Toto Wolff ziet in ieder geval dat zijn coureurs Lewis Hamilton en George Russell de zaakjes zeer serieus nemen. In een persbericht van zijn team kijkt Wolff vol goede moed vooruit: "Allebei de coureurs hebben in de simulator gezeten in voorbereiding op Miami. In de fabrieken is men ook druk bezig geweest met updates voor de komende races. Het gezegde 'een rustige zee maakt je nog geen goede zeiler' komt hier in mij op. Dit team heeft zijn veerkracht getoond over de afgelopen jaren. Deze moeilijke start heeft het vuurtje bij iedereen aangewakkerd, iedereen wil dit recht zetten."

Uitdaging

Wolff kijkt in ieder geval uit naar het aankomende weekend. Het debuut van de Grand Prix van Miami valt bij de Oostenrijker in goede aarde. "Miami is een interessante nieuwe uitdaging en het is echt een stap richting het onbekende. De baan ziet er veeleisend uit met een echte mix van snelle en langzame bochten. Het wordt waarschijnlijk echt een spectaculaire show voor onze groeiende Amerikaanse fanbase. Het wordt een fantastisch event en ik kan niet wachten om te zien hoe alles gaat uitpakken."