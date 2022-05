Ook Haas komt met bijzondere poster in aanloop naar Miami

Aankomend weekend staat de langverwachte Grand Prix van Miami op het programma. De race rondom het Hard Rock Stadium kan op veel enthousiasme van de teams en coureurs rekenen. Men doet er dan ook alles aan om ook de fans warm te laten lopen voor de aankomende race.

Veel teams pakken groots uit met hun promotiemateriaal. De teams steken hun coureurs in kleurige overhemden, komen met Miami-getint artwork of verwijzen simpelweg naar alle populaire cultuur rondom de stad. Ook het Amerikaanse team van Haas doet vrolijk mee. Hier kiest men echter voor een poster in de stijl van de game 'GTA Vice City'. Deze legendarische game speelt zich af in een stad die is gebaseerd op Miami.