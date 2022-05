Video: Sky Sports steekt de draak met neppe jachthaven Miami

De nieuwe Grand Prix van Miami staat dit weekend voor het eerst op de planning. De Amerikanen laten er geen gras over groeien en doen er alles aan om een geweldig racefeestje neer te zetten. Ze pakken daarvoor ook de omgeving van het circuit grondig aan.

De meeste hilariteit ontstond de afgelopen weken over de neppe jachthaven die men heeft aangelegd. Naast het circuit zijn enkele grote jachtschepen neergelegd maar van water is geen spoort te bekennen. Men heeft daarom de grond maar van een blauw likje verf voorzien en dat leidt tot veel gelach. Ook bij het Britse Sky Sports kan men het niet laten om er mee te geinen.

Nothing to see here, just Craig Slater having a swim at the #MiamiGP's fake harbour 😂 pic.twitter.com/LB48SQgedq