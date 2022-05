Newey neemt het op voor Verstappen: "Stempel van wilde coureur is onterecht"

Max Verstappen zal er dit seizoen alles aan doen om zijn wereldtitel te verdedigen. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft na een lastige start de goede vorm weer teruggevonden en wist tot nu toe twee van de eerste vier races te winnen. Toch zal hij er alles aan moeten doen om een tweede titel te pakken.

Vorig jaar greep Verstappen op spectaculaire wijze zijn eerste wereldtitel. De Nederlander vocht een titanduel uit met zijn rivaal Lewis Hamilton. Het duel was vaak grimmig en beide coureurs gingen regelmatig over de grens. Het zorgde ervoor dat Verstappens reputatie van een wildebras en een echte vechter steeds meer werd aangedikt.

Onterecht

Niet iedereen is het eens met die betiteling van de Nederlander. Bij zijn team Red Bull Racing zien ze een heel andere kant van Verstappen. Ook Red Bulls topontwerper Adrian Newey wil Verstappen niet het stempel van wildebras geven. Tegenover The Race is hij lovend: "Het fijne aan Max is dat je altijd weet waar de auto aan toe is. Hij stapt in en haalt er dan echt alles uit, zijn feedback is heel goed. Hij begrijpt de banden goed en weet hoe hij die moet managen. Hij staat bekend als een wilde coureur maar dat vind ik onterecht."

Silverstone

Toch toont Newey ook zijn eerlijke kant. De Brit kijkt namelijk kort terug op het duel met Hamilton van vorig seizoen. De ontwerper vond namelijk dat Verstappens remactie in Saoedi-Arabië vorig seizoen niet het handigst was: "Hij had niet moeten remmen. Maar in Silverstone maakte Hamilton duidelijk een fout. Wat dat betreft lijkt het erop dat mensen een kort geheugen hebben. Een coureur krijgt een stempel waar ze dan weer moeilijk vanaf komen. Je kan eenvoudig met hem werken en hij is zeer open. Als je aan Max vraagt of hij iets wil testen dan probeert hij het altijd."