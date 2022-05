Teams kijken uit naar Miami debuut

Aankomend weekend staat de eerste Grand Prix van Miami op het programma. De race rondom het Hard Rock Stadium belooft een spektakelstuk te worden en de teams kijken reikhalzend uit naar het evenement in de wereldberoemde stad. Op sociale media pakt men uit met speciale posters.

Veel teams kijken uit naar de race en de teams vallen over elkaar heen met kleurrijke en zonnige vooruitblikken. Onder andere Mercedes, Ferrari en AlphaTauri hebben hun best gedaan. Red Bull Racing kiest als enige voor een video waarin Sergio Perez vast kennis maakt met de baan.

Shades on and neon lights ready. It’s Race Week in Miami 🦩



How excited are you, #Tifosi!? #essereFerrari 🔴 ___Escaped_link_62703d8f2ec6b___ pic.twitter.com/DxOFQcp8gR