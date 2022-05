Volkswagen-topman bevestigt Formule 1-plannen Audi & Porsche

Het hangt al geruime tijd in de lucht maar het lijkt er nu op dat het definitief is: Audi en Porsche gaan de Formule 1 betreden. De beide Volkswagen Group-merken hebben al geruime tijd interesse in de koningsklasse van de autosport en zaten aan tafel bij de gesprekken over de nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden.

Volkswagen Group-topman Herbert Diess hield deze ochtend een vraaggesprek waarin hij inging op meerdere belangrijke punten omtrent het merk. Het vraaggesprek werd gelivestreamd op het YouTube-kanaal van de Volkswagen Group. Diess kreeg hier een vraag over de Formule 1 en hij was duidelijk: "Ze hebben besloten, met onze ondersteuning, de Formule 1 te betreden. Porsche is relatief concreet, Audi nog wat minder."

Vanuit Porsche en Audi zelf zijn echter nog geen officiële bevestigingen naar buiten gekomen. Het is dan ook nog niet bekend hoe de merken de sport gaan betreden. Volgens meerdere geruchten wil Porsche gaan samenwerken met het team van Red Bull Racing. Audi zou een team willen overnemen, volgens de geruchten hebben ze een reusachtig bod op McLaren in gedachte. Ook de teams van Sauber en Williams werden genoemd als mogelijke partner.