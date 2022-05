Vettel wil veranderingen zien op DRS-gebied: "Die kant moeten we niet opgaan"

Dit seizoen zijn er nieuwe regels ingegaan in de Formule 1. De nieuwe reglementen moesten ervoor zorgen dat de coureurs elkaar weer beter konden volgen en dat er dus meer spanning is. Na vier races kan men voorzichtig concluderen dat de nieuwe regels aardig werken, toch zijn er nog wat zwakke punten.

Het DRS-systeem speelt dit seizoen namelijk een steeds grotere rol. Het systeem ontstond ooit als een hulpmiddel maar inmiddels is het haast onmisbaar geworden voor de heren coureurs. De meeste inhaalacties vinden plaats dankzij het systeem en het zorgde dit seizoen al voor enkele bijzondere tactieken. In Saoedi-Arabië waren er zoveel DRS-zones dat coureurs er alle aan deden om achter de voorganger te blijven zodat een inhaalactie vrijwel zeker was.

Hulpmiddel

Niet iedereen is even gecharmeerd van de huidige rol van de DRS. Ook Aston Martin-coureur Sebastian Vettel ziet het liever allemaal iets anders gaan. De Duitser ziet een groot verschil ten opzichte van de vorige auto's. Tegenover Motorsport.com is hij duidelijk: "Je kan elkaar nu beter volgen. We voelen ook minder effect van de slipstream waardoor we op zekere hoogte afhankelijker zijn van de DRS. Het zou interessant zijn om te zien hoe een race verloopt met minder DRS, ben je dat beter in staat om in te halen. Ik ben wat voorzichtig over de DRS. Het begon als een soort hulpmiddel bij inhalen, maar het lijkt erop dat het de enige manier is waarmee je iemand op bepaald momenten kan passeren."

Jeddah

Vettel ziet graag dat er het een en ander gaat veranderen op het gebied van de DRS. De Duitse viervoudig wereldkampioen hoopt dan ook dat men er naar gaat kijken want hij is niet te spreken over de huidige ontwikkelingen: "Het zou ideaal zijn als we kunnen racen en elkaar kunnen volgen zonder DRS. Het systeem bestaat niet al zeventig jaar! In de laatste tien jaar is het geïntroduceerd als hulpmiddel, als experiment. Inhalen moet moeilijk zijn en het moet zeker niet bepaald worden door de DRS-zone. In Jeddah remde men om als tweede over de DRS-lijn te rijden, die kant moeten we niet opgaan."