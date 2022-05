'Jachthaven' Miami mikpunt van spot

Aankomend weekend staat de eerste Grand Prix van Miami op het programma. De organisatie doet er alles aan om van het weekend een reusachtig spektakel te maken, op én naast de baan. Het circuit rondom het Hard Rock Stadium was in eerste instantie omgeven door beton, nu is alles echter anders.

Rondom de baan heeft de organisatie meerdere reusachtige tribunes, VIP-onderkomens en allerlei luxevoorzieningen geplaatst. Het zorgt ongetwijfeld voor leuke plaatjes maar het is en blijft een circuit op een voormalige parkeerplaats. Eén van de voorzieningen rondom de baan zorgt voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen: de jachthaven. Enkele circuits op de Formule 1-kalender (Monaco, Abu Dhabi) liggen aan de zee en rijke lieden kunnen de race dan ook bekijken vanaf hun jacht.

In Miami leek men dat ook een leuk idee, het enige probleem is echter dat er geen water te bekennen is in de omgeving. Maar de Amerikanen kwamen al snel met een oplossing die online het mikpunt is van spot. Ze hebben namelijk enkele boten neergezet naast de baan en de ondergrond vervolgens voorzien van een likje verf waardoor het net lijkt alsof de boten in het water liggen.