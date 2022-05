Perez voorziet mooie jaren: "Met deze regels aankomende jaren ook dominant"

Het huidige seizoen is de eerste jaargang onder de nieuwe reglementen. Voorafgaand het seizoen was het de vraag welke teams zouden profiteren van de nieuwe regels en welke teams zouden terugvallen. Na vier races is het inmiddels wel duidelijk dat de pikorde aardig is veranderd in de Formule 1.

De teams van Ferrari en Red Bull Racing zijn overduidelijk de snelste. Regerend constructeurskampioen Mercedes heeft de boot overduidelijk gemist en moet aardig wat achterstand gaan goedmaken. Afgelopen seizoen was de Duitse renstal in een felle strijd verwikkeld met Red Bull, de concurrent heeft dit jaar wél de zaakjes op orde. Bij de Oostenrijkse renstal was de betrouwbaarheid een probleem maar men domineerde wel in Imola.

Competitief

Bij Red Bull heeft de dominantie in Imola wel een positieve invloed op het vertrouwen. Sergio Perez is bijvoorbeeld vol van vertrouwen. De Mexicaan sprak met zijn landgenoten van Fox Sports en daar sprak hij ferme taal: "Wij moeten nog steeds aardig wat problemen gaan oplossen, maar het allerbelangrijkste is dat we competitief zijn. Dat betekent dat we met deze nieuwe regels de aankomende jaren ook nog steeds dominant zijn."

Lastig

De problemen waar Perez op doelt zijn de veel besproken betrouwbaarheidsproblemen. In twee van de eerste vier races viel Red Bull-kopman Max Verstappen immers op pijnlijke wijze uit. Perez zelf viel eveneens uit in Bahrein. De Mexicaan ziet dat de uitvalbeurten voor een achterstand zorgen: "We horen de kampioenschappen bij de teams en coureurs eigenlijk te leiden. Het is een lastige start maar het team doet er alles aan om Ferrari bij te houden. We hebben nu wat punten weggehouden bij Ferrari."

Foutje

In Imola kreeg de wereld voor het eerst een glimp te zien van de reusachtige Red Bull-dominantie. Verstappen was de snelste in de kwalificatie en won de sprint en de race. Perez werd op zijn beurt derde in de sprint en tweede in de race. Hij is duidelijk: "We zijn bezig met een seizoen waarin we moeten vechten en wel doen ook mee. Imola was belangrijk, het was makkelijk om een foutje te maken en concurrenten deden dat."