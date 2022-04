Berger kan mogelijk pensioen Hamilton begrijpen: "Vorig jaar misschien laatste kans voor record gehad"

Lewis Hamilton gaf voorafgaand het huidige seizoen aan op jacht te willen gaan naar zijn recorbrekende achtste wereldtitel. De Britse Mercedes-coureur is echter op een zeer teleurstellende wijze aan het huidige seizoen begonnen. Hamilton worstelt met zijn bolide en kwam in Imola niet verder dan een dertiende plaats.

De Brit heeft een wereldtitel in 2022 uit zijn hoofd gezet. Ondertussen is zijn team Mercedes koortsachtig opzoek naar oplossingen voor de problemen aan de auto. De wagen kampt met meerdere problemen maar de porpoising-problematiek is de meest in het oog springend probleem. Opvallend genoeg komt Hamiltons teamgenoot George Russell wél goed voor de dag in het huidige seizoen.

Titel

Steeds meer kenners beginnen te twijfelen aan de toekomst van de Brit. Ook voormalige coureur Gerhard Berger plaatst zijn vraagtekens bij het doel van Hamilton. Tegenover Speedweek laat hij weten dat Hamilton vorig seizoen mogelijk zijn laatste kans had: "Die titel glipte uit zijn handen in duel met Verstappen. Vorig jaar was misschien wel zijn laatste kans om het record van het aantal wereldtitels te breken."

Verlangen

Berger vreest dat Hamilton zomaar eens zijn conclusies kan trekken als de resultaten blijven tegenvallen. De Oostenrijker denkt dat de Brit zijn helm aan de wilgen kan gaan hangen: "Als het dit jaar of volgend jaar niet lukt, dan kan zijn loopbaan er zomaar opzitten. Na zoveel races en zoveel successen kan ik het mij best wel voorstellen dat zijn verlangen in deze situatie verloren gaat."