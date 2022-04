Perez wil wereldkampioen worden: "Ik weet dat ik het kan"

Sergio Perez begint steeds meer zijn draai te vinden bij het team van Red Bull Racing. De ervaren Mexicaan moest vorig jaar in zijn eerste Red Bull-jaar overduidelijk nog wennen aan de ploeg. Dit jaar gaat alles echter volledig naar wens voor Perez, hij kan teammaat Max Verstappen bijhouden en rijdt met veel vertrouwen.

Afgelopen weekend zorgde Perez voor een groot feestje bij zijn ploeg. De Mexicaanse coureur kwam in Imola als tweede over de streep, vlak achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Hiermee bezorgde hij het team een 1-2tje, iets wat al jaren niet meer was gebeurd. Perez werd eerder in Australië ook al tweede en pakte in Jeddah zijn eerste pole position.

Wereldtitel

Perez barst dan ook van het zelfvertrouwen. De Mexicaan wil met Red Bull Racing een gooi doen naar het hoogste treetje van de sport. Tegenover Fox Sports toont de Mexicaan zijn ambitieuze kant: "Ik heb het gevoel dat ik een kans heb om wereldkampioen te worden met Red Bull. Ik moet mijzelf bewijzen. Ik weet dat ik het kan, ik werk er hard voor. Ik wil niet alleen races winnen, vandaag de dag ligt mijn focus op het wereldkampioenschap."

Abu Dhabi

Toch zal de Mexicaan niet alleen maar voor zijn eigen kansen gaan. Perez toonde zich in het verleden een ware teamplayer, in de toekomst zal hij daar zeker mee doorgaan. De Mexicaan is er nogal duidelijk over: "Als ik het team kan helpen en ik mij niet bevind in een positie om te vechten, dan zal ik alles doen. Abu Dhabi vorig seizoen is een heel erg goed voorbeeld daarvan. Er zijn momenten waarin je het team voorop moet zetten."