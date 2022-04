Ralf Schumacher ziet Hamilton worstelen: "Gaat heel interessant worden bij dat team"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Mercedes-coureur heeft grote problemen met zijn auto en kent tegenslag op tegenslag. Afgelopen weekend in Imola beleefde hij één van zijn slechtste weekenden uit zijn lange loopbaan.

Hamilton kende in Imola een rampzalige kwalificatie, sprint en race. In de kwalificatie viel hij af in het tweede deel en hij kon zich in het vervolg van het weekend niet bepaald herstellen. De Brit zat in de race klemvast achter de AlphaTauri van Pierre Gasly. Hierdoor verloor hij zeer veel tijd en werd hij uiteindelijk geklasseerd als dertiende.

Sneller

Het slappe weekend van Hamilton viel veel kenners op. Het was opvallend aangezien zijn teamgenoot George Russell zich wel wist te herstellen en zelfs als vierde finishte. Ook voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Ralf Schumacher zag Hamilton worstelen. De Duitser vraagt zich in zijn column voor Sky Sports Duitsland af wat er aan de hand is: "We moeten het over Lewis Hamilton hebben. Hij moet zichzelf afvragen waarom George Russell momenteel zoveel sneller is. Een dertiende plaats is natuurlijk niet waar hij op mikt."

Hiërarchie

Schumacher denkt dat Hamilton zich zorgen moet gaan maken over de hiërarchie bij het team van Mercedes. De Duitser ziet namelijk dat nieuwbakken Mercedes-coureur Russell wel prima weet te presteren. "Hij moet nu toegeven dat George Russell momenteel de betere coureur is. Als dit de aankomende weken op deze manier door blijft gaan, dan gaat het heel erg interessant worden binnen dat team. Misschien wordt er dan wel het één en ander veranderd aangepast bij de slagvolgorde van het team."