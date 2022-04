Leclerc leert van fouten: "Dit gaat niet nog een keer gebeuren"

Charles Leclerc wilde vorige week in Imola zijn krachten tonen aan het thuispubliek van zijn team Ferrari. Zijn wens werd echter een teleurstelling want de Monegask kwam voor het eerst dit seizoen niet sterk voor de dag. Leclerc was sterk aan het seizoen begonnen met zeges in Bahrein en Australië en een tweede plaats in Jeddah.

In Imola werd hij vorige week in zowel de kwalificatie, sprint als race verslagen door Red Bull Racing-rivaal Max Verstappen. De Monegask startte de sprint wel goed maar werd in de slotfase alsnog gepasseerd door Verstappen. In de race probeerde Leclerc en Ferrari van alles om de schade te beperken maar het was tevergeefs. In de slotfase ging het alsnog mis toen Leclerc in zijn jacht op meer spinde en terugviel naar de zesde plaats.

Mentale benadering

Na afloop was de Monegask vanzelfsprekend schuldbewust. Maar Leclerc weet ook zeker dat hij niet nogmaals door het ijs zal gaan zakken. Tegenover Motorsport.com was hij er zeer duidelijk over: "Dit is een fout die voorkomt uit de mentale benadering die ik op dat specifieke moment in de race had. Ik ben altijd heel erg sterk geweest in het analyseren van welk gevoel ik op welk moment heb in de race. Ik kijk ook hoe ik dat kan veranderen. Het is dus een fout maar daar leer ik ook van. Dit gaat ook niet nog een keertje gebeuren."

Geluk

Leclerc maakt zich na zijn eerste foutje van het seizoen geen grote zorgen. De Monegask is namelijk niet van mening dat hij een karrevracht aan punten is verloren. "Ik heb nog geluk gehad, ik verloor immers maar zeven punten ten opzichte van wat er hier mogelijk was. Maar aan het einde van het seizoen kunnen die punten wel heel erg waardevol zijn. Als je om een titel strijdt telt elk punt. Dit gaat dus niet nog een keertje gebeuren."