Sainz in de problemen bij bandentest

Enkele teams bleven deze week op Imola hangen op een bandentest voor Pirelli af te werken. Ook het team van Ferrari was aanwezig en stuurde hun coureurs wederom de baan op, het gaf Carlos Sainz en Charles Leclerc de kans om bij te komen van hun teleurstellende weekende.

Sainz kon echter niet lang genieten van zijn bandentest. Woensdag kroop hij achter het stuur van zijn Ferrari om de test af te werken, de lol was al snel voorbij. Hij moest zijn rokende bolide aan de kant van de baan parkeren en keerde terug naar de pitstraat in de Lamborghini van het circuit.

Looks like Carlos Sainz unlucky streak hasn't ended yet. Some pics from yesterdays Pirelli 2023 tyre test at Imola.



📸 HOCH ZWEI / Italy Photo Press pic.twitter.com/TFcMX07MXS