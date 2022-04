Herbert hekelt Hamilton-uitspraken Marko: "Goedkope reactie"

Afgelopen seizoen vochten de teams van Red Bull Racing en Mercedes een beladen titelduel uit. Dit jaar is alles anders, Red Bull duelleert nog steeds mee aan de kop van het veld maar Mercedes is ver teruggezakt. De regerend constructeurskampioen heeft moeite met de bolide en komt overduidelijk snelheid tekort.

Ook bij Red Bull ziet men dat er problemen zijn bij de voormalige concurrent. Na de zware strijd van vorig jaar kan men het dan ook niet laten om een plaagstootje uit te delen. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte in Imola zo'n grapje. De Oostenrijker zei lachend dat Lewis Hamilton vorig seizoen maar met pensioen had moeten gaan.

Goedkoop

Het geintje van Marko valt in het Verenigd Koninkrijk niet bepaald goed. De Oostenrijker kan op de nodige kritiek rekenen vanuit Britse hoek. Bij Sky Sports spreekt voormalig coureur en huidig analist Johnny Herbert zich nogal gepikeerd uit: "Wat is dit een goedkope reactie. Dit is echt een typische opmerking van Marko en Red Bull. Het gevecht tussen Max en Lewis en Red Bull en Mercedes was vorig seizoen op het scherpst van de snede. Dat was echt een knokpartij."

Dolgraag

Herbert genoot vorig seizoen van het duel, wel bekijkt de bekende Brit het met een realistische blik. Hij denkt dan ook niet dat men bij Red Bull echt van Hamilton af wil. Herbert: "De man die het laatste gedeelte van vorig seizoen domineerde was toch echt Lewis Hamilton. Hij was echt on fire. Wil Red Bull hem dolgraag in de auto hebben? Zeker weten. Ze weten dat hij een reusachtige dreiging is zodra Mercedes weer kan meestrijden om de overwinningen."