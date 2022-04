Russell kritisch op sprints: "Momenteel gaat iedereen volgas"

Afgelopen weekend stond de eerste sprint van het seizoen op het programma. In Imola werd de sprint op zaterdag verreden met slechts enkele kleine aanpassingen ten opzichte van vorig seizoen, toen het format debuteerde. De geluiden waren vorig seizoen redelijk kritisch en ook nu zijn deze geluiden nog steeds hoorbaar.

De sprint in Imola was in ieder geval niet saai. Max Verstappen wist in de korte race zijn slechte start goed te maken door in de slotfase toe te slaan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verschalkte zijn rivaal Charles Leclerc en mocht juichen. Niet alle coureurs staan echter te springen over het redelijk nieuwe format.

Mercedes-coureur George Russell roept de hoge heren van de sport namelijk op om iets te veranderen aan het format. De getalenteerde Brit is nogal duidelijk in gesprek met Motorsport.com: "Ik moet eerlijk toegeven dat ik er geen groot fan van ben. Deze race moet vijftig procent langer worden zodat de banden meer gaan slijten. De coureurs moeten dan misschien meer hun banden gaan managen. Dan ontstaan er grotere verschillen. Momenteel gaat iedereen gewoon volgas. Het verschil in de rondetijden is niet groot genoeg om te kunnen inhalen. Tenzij je, je niet op de gebruikelijke positie hebt gekwalificeerd."