'Wittich en Freitas testen positief op corona, kopzorgen voor de FIA'

Sinds dit seizoen kent de Formule 1 twee wedstrijdleiders in de vorm van Niels Wittich en Eduardo Freitas. Dit duo nam het stokje over van Michael Masi, die een functie elders kreeg. Vooralsnog hebben Wittich en Freitas nog geen grote kritiek gekregen en zijn de eerste geluiden redelijk positief.

Toch bezorgen de twee wedstrijdleiders de FIA en de Formule 1 nu kopzorgen. Wittich en Freitas zouden volgens Sky Sports namelijk positief hebben getest op het coronavirus. Dit komt op een zeer ongunstig moment, aankomende week staat immers de Grand Prix van Miami op het programma. Zonder een negatieve coronatest kan niemand afreizen naar de Verenigde Staten en dat is een probleem voor de sport.

Belangrijk

Wittich en Freitas hebben namelijk de belangrijkste functie van de sport. Ze zorgen er immers voor dat alles veilig verloopt en volgens plan loopt. Het is niet duidelijk of de Formule 1 en de FIA een soort schaduw-wedstrijdleider op het oog hebben voor het geval dat Wittich en Freitas niet aanwezig kunnen zijn in Miami, zonder wedstrijdleider kan men immers lastig racen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het duo volgende week weer is hersteld van hun besmetting.

Vervangers

De FIA zal opzoek moeten naar een vervanger zodra de Grand Prix van Miami in gevaar komt voor de wedstrijdleiders. Eerder dit seizoen stelde de FIA wel alvast een vervanger aan voor Freitas. De Portugees is dit jaar namelijk vijf weekenden afwezig omdat hij verplichtingen heeft in andere klassen. De FIA stelde de ervaren Colin Haywood aan als zijn vervanger bij afwezigheid. Daarnaast keerde de ervaren Herbie Blash dit seizoen eveneens terug ter ondersteuning van de wedstrijleiders. In geval van extreme nood kan de autosportfederatie ook nog terugvallen op Masi, al lijkt die kans zeer klein.