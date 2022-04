Binotto ziet zes sprints helemaal zitten: "We krijgen meer sportieve kansen"

Afgelopen weekend werd in Imola de eerste sprint van het seizoen verreden. Het was de eerste van de in totaal drie sprints die men dit seizoen zal rijden. Vorig seizoen experimenteerde de sport voor het eerst met de sprints en de hoge heren van de sport waren laaiend enthousiast.

De teams, fans en coureurs waren afgelopen jaar iets minder te spreken over de proefballon. Nu lijkt het er echter op dat de teams van mening zijn veranderd. Gisteren kwam de F1 Commission immers bij elkaar en daar werden ook de sprints besproken. De teams en de hoge heren van de Formule 1 waren daar razend enthousiast over het plan om het aantal sprints voor 2023 uit te breiden naar zes sprints. De FIA twijfelt nog over het plan.

Voorstander

Bij het team van Ferrari is het enthousiasme in ieder geval merkbaar over het uitbreiden van het aantal sprints. Teambaas Mattia Binotto ziet het wel zitten, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Wij zijn als Ferrari voorstander. We denken dat het voor de toekomst goed kan zijn. Wij krijgen meer sportieve kansen, we kunnen de show verbeteren en we kunnen daarnaast ook meer inkomsten ophalen. Ik denk dat het heel erg goed is om dit initiatief te steunen."

Budgetplafond

Voorheen was er veel kritiek op het uitbreiden van de sprints. Meer sprints betekent immers ook meer kosten en met het budgetplafond is dat nogal een dingetje. Binotto maakt zich echter geen zorgen: "Als je het over de kosten hebt, dat hebben we uitvoerig besproken. We weten wat de kosten zijn en wat het voor gevolgen heeft voor het budgetplafond. Maar daarnaast zijn er ook opbrengsten en kan het wat waard zijn. We willen uitbreiden naar zes sprints, maar we moeten dat ook het format bekijken. We hebben er nu ervaring mee, wat kan er nog beter? Ik denk dat er plannen liggen."