Video: De spin van Leclerc door de ogen van de Tifosi

Charles Leclerc begon afgelopen weekend vol goede moed aan de Grand Prix van Emilia Romagna. De Monegaskische Ferrari-coureur wilde voor het thuispubliek van zijn team Ferrari laten zien wat hij in zijn mars heeft maar het weekend draaide uit op een teleurstelling. In de race liep alles namelijk in de soep.

Leclerc spinde in de slotfase namelijk vlak na zijn pitstop. De Monegask maakte een foutje waardoor hij spinde en zichzelf terugvond in de bandenstapel. Hij kon zijn weg vervolgen maar kon eveneens zijn podiumplaats vergeten. Op beelden vanaf de tribune is de ontreddering bij de Tifosi goed te zien.