Perez wil straffen zien voor veroorzaken rode vlaggen

De vrijdag in Imola werd gekenmerkt door de enorm grote hoeveelheid rode vlaggen. De kwalificatie werd zelfs vijf (!) keer stil gelegd door meerdere incidenten. Niet elke rode vlag was even doordacht, Kevin Magnussen kon na zijn spin immers gewoon weer door, maar de sessie werd er wel spectaculairder door.

Tijdens de race waren er op zondag echter veel minder onderbrekingen. In de eerste ronde kwam de safety car de baan op nadat Carlos Sainz achterstevoren werd getikt door Daniel Ricciardo. De heren coureurs konden dan ook bijna zonder onderbreking duelleren en moesten in de slotfase alleen even inhouden toen Charles Leclerc spinde. Hierdoor reden de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez haast onbedreigd naar de eerste en tweede plaats. Daarachter kwam Lando Norris als derde over de streep.

Intens

Perez ergerde zich op vrijdag in ieder geval dood aan de vrachtlading rode vlaggen in Imola. De Mexicaan sprak zich na de race op de persconferentie voor de top drie glashelder uit: "Ik denk dat het nogal intens was met al die rode vlaggen. Ik vind dat we de regels moeten doornemen want ik vind dat een coureur op een bepaalde manier een straf moet krijgen als hij een rode vlag veroorzaakt. Als we naar circuits zoals Monaco zijn kan het zelfs een voordeel zijn. Je kan daar een rode vlag veroorzaken, een fout maken en alsnog op pole staan."

Norris

De Mexicaan heeft goed opgelet en weet dat ook Lando Norris in de kwalificatie een rode vlag veroorzaakte. Norris spinde maar had eerder in de sessie al een tijd gereden die goed genoeg was voor de derde plaats. Norris werd ook derde in de race en moest aanhoren hoe Perez hem aanhaalde in zijn betoog: "Ik weet dat Lando een foutje maakte, ik was één van de jongens die dat deed. Ik denk dat het goed is dat je op de blaren moet zitten als je een foutje maakt."

Dollen

Norris en Verstappen konden op hun beurt wel lachen om de mening van Perez. Toen de Mexicaan Norris als voorbeeld aanhaalde kon Verstappen zich niet meer inhouden: "Bad boy! Hahah!" Norris vroeg zich daarna af of Verstappen nog nooit een rode vlag had veroorzaakt, de Nederlander ontkende. Perez haalde daarna de Azerbeidzjaanse Grand Prix van vorig jaar aan waarna Verstappen en Norris nog even door dolden.