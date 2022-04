Binotto blijft positief: "Dit hoort bij de sport"

Het team van Ferrari wilde schitteren voor het eigen publiek in Italië. Op het circuit van Imola veranderde een kansrijk weekend echter al snel een in zeer pijnlijk, onprettige nachtmerrie. Allebei de coureurs spinden op het legendarische circuit en Carlos Sainz viel zelfs uit in de openingsronde van de race.

Sainz werd in de eerste chicane achterstevoren getikt door Daniel Ricciardo. De Spanjaard stond vast in de grindbak en moest voor de tweede race op rij vroegtijdig uitstappen. Teamgenoot Charles Leclerc moest de inboedel redden maar ook hij kwam van een koude kermis thuis. De Monegask maakte een foutje in de slotfase en spinde tegen de muur aan. Hij kon zijn weg vervolgen en werd uiteindelijk zesde.

Fans

Het was een fikse teleurstelling voor het team en de massaal aanwezige Tifosi. Teambaas Mattia Binotto sprak zich balend uit tegenover het Oostenrijkse ServusTV: "Dit is natuurlijk een teleurstelling. Voor de fans hadden we gehoopt op een iets beter resultaat. Maar dit hoort bij de sport. Soms gaat het goed, soms niet. Vandaag was de start niet goed en toen crashte Carlos. We hadden geen goede pitstops en de kleine details maakten uiteindelijk het verschil."

Goede coureurs

Binotto gaat na het teleurstellende weekend echter niet bij de pakken neer zitten. De gekrulde teambaas houdt de goede sfeer vast: "Het is nog een lang jaar en we moeten gefocust blijven. Wij hebben twee goede coureurs tot onze beschikking en er komen ook races aan waarin wij weer de beste zullen zijn."