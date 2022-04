"Rosberg verbaasd over uitspraken Wolff: "Het is niet de waarheid"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei over de boordradio tegen zijn stercoureur Lewis Hamilton dat de tegenvallende prestaties te wijten zijn aan de onbestuurbare W13. Nico Rosberg vindt het een opmerkelijke uitspraak van zijn voormalige teamchef, omdat George Russell wel de kastanjes uit het vuur haalde voor het Duitse merk.

"Toto speelde het mentale spel dat erg slim voor hem was", zei de wereldkampioen van 2016 op Sky Sports. "Mercedes nam zelf de schuld op zich, probeerde Lewis mentaal te ondersteunen, hem te steunen en te zeggen 'hey Lewis, jij doet niets, het ligt echt aan ons', dus dat is heel slim, want het is niet helemaal de waarheid."

Tijdens de Grand Prix in San Marino scoorde Russell een knappe vierde plaats, terwijl Hamilton buiten de top tien eindigde en lang vast zat achter Pierre Gasly in de AlphaTauri. Rosberg zegt dat Hamilton debet had aan dit resultaat.

"Laten we niet vergeten dat Russell op P4 finishte met diezelfde auto, dus Lewis heeft zeker een grote rol gespeeld in dat slechte resultaat dit weekend. Er zat meer in die auto, dus eigenlijk probeerde Toto Hamilton uit de wind te houden."

Rosberg verklaart waarom Wolff met zo'n statement komt. "Het is zo belangrijk om te proberen ervoor te zorgen dat Lewis die motivatie het hele seizoen vasthoudt. Het is belangrijk voor het hele team en het is vrij gemakkelijk voor Lewis om het in dit soort situaties te verliezen."