Wolff geeft frustraties toe: "Lewis en ik moesten even uitrazen tegen elkaar"

Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton kwam vrijdag niet door Q2 heen en moest zodoende de sprintrace op de 13e plaats starten. Die eindigde hij gisteren op de 14e plaats, maar om over naar huis te schrijven is het weekend van Mercedes tot nu toe zeker niet.

In de Mercedes pitbox waren na de kwalificatie Hamilton en Wolff te zien, die een verhitte discussie met elkaar voerden. Een beeld dat we de laatste jaren nooit hebben gezien en zeker niet zo publiekelijk met camera's die alles vast wisten te leggen.

Toen Hamilton werd gevraagd naar het incident, antwoordde hij: "Dat soort dingen hou ik allemaal intern, dus dat zal ik niet met jullie delen. Maar we blijven gewoon werken. Het is wat het is, het is een beetje... (haalt zijn schouders op). We blijven gewoon hard werken. Elk weekend moeten we overleven."

Veel frustraties

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de beweringen dat hij en Lewis Hamilton verhitte discussie hadden echter gebagatelliseerd. Volgens Wolff was er geen ruzie maar eerder een gedeelde woede over de huidige situatie van het team. De frustraties lopen hoog op omdat zowel Wolff als Hamilton merken dat ze wegkwijnen in het middenveld doordat ze niet in staat zijn om te strijden voor overwinningen.

De Mercedes-baas zei tegen Sky F1 toe dat het duo hun hart luchtte: "Er was helemaal geen onenigheid. Het komt niet dichterbij zoals wij twee zijn. We waren gewoon zo boos over de sessie in het algemeen, zowel Lewis als ik, en hij uitte dat naar mij, ik uitte dat naar hem, maar het ging absoluut over hetzelfde. Het is gewoon een zekere frustratie dat we niet in staat zijn om de grip in de eerste ronde te genereren. Dat we Q3 niet weten te halen is zo ontzettend frustrerend."