Solide Sainz hoopt op meer: "Nog niet zo smooth als ik wil"

Carlos Sainz kende gisteren een rampzalige kwalificatie. De Spaanse Ferrari-coureur leek op pad naar een goed resultaat tot dat hij crashte in Q2. Vandaag moest hij de sprint dan ook vanaf de tiende plaats starten maar de Spanjaard toonde vandaag zijn vechtlust en maakte veel verloren tijd goed.

Sainz was goed weg bij de start van de sprint op Imola. De Ferrari-coureur was direct enkele concurrenten voorbij en vocht zichzelf daarna stevig terug. Nadat hij de McLarens en Kevin Magnussen had ingehaald kwam hij als vierde over de streep, morgen mag hij dus vanaf de tweede startrij starten. Het is reden voor een glimlach.

Solide

Na afloop van de sprint was de Spanjaard echter maar mild tevreden met zijn resultaat. Tegenover Sky Sports deed Sainz zijn verhaal voor de microfoon van Sky Sports: "Ik heb het maximale gedaan met hoe de race verliep. Ik wist dat ik de top vijf moest bereiken en ik hoopte persoonlijk op de top vier. De vierde plek van vandaag betekent dat we morgen mee kunnen vechten. Het was een solide dag en een solide sprint. Ik ben er klaar voor om morgen met iedereen te gaan vechten."

Smooth

Desondanks zijn sterke sprint was Sainz niet geheel tevreden met zijn zaterdag. In de cockpit was het voor de Spanjaard namelijk verre van prettig: "Ik ben blij dat het ervan buiten comfortabel uitzag maar in de auto was het dat zeker niet. Ik ben nog niet zo smooth als ik zou willen. Foutjes zoals die van gisteren laten zien dat ik nog niet voor de volle 100 procent happy ben maar ik vecht daar echt met de auto."