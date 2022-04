Vettel laat toekomst afhangen van progressie Aston Martin

Sebastian Vettel heeft de speculaties over zijn toekomst in de Formule 1 niet ontkend. Er gaan de laatste weken veel geruchten over de toekomst van de voormalig 4-voudig wereldkampioen Formule 1. Zelfs Helmut Marko van Red Bull, die een goede relatie heeft met Vettel, vraagt zich af of de Duitser niet halverwege het seizoen stopt bij Aston Martin.

De 34-jarige coureur zelf wilde niet ingaan op de geruchten en laat zo ruimte over voor speculaties: "We gaan zien wat er de komende weken en maanden gaat gebeuren en hoeveel vooruitgang we kunnen boeken. Dan zullen we zien wat de toekomst zal brengen, of niet. Ik denk er nog niet te veel over na."

"Er is een tijd geweest dat ik over dit soort dingen heb nagedacht, maar het is gewoon een deel van de situatie. Als ik de eerste drie races van het seizoen had gewonnen, zou ik deze vragen niet hebben gekregen."

Niet liegen

Hij geeft toe dat, als 53-voudig Grand Prix-winnaar, worstelen met een moeilijke auto niet bepaald leuk is. "Ik ga er niet over liegen. Ik heb ervaren hoe het is om te winnen en dat is waar sport uiteindelijk om draait. Als je tweede wordt, ben je eigenlijk al een loser. Zo moeilijk is het. Maar ook al is het niet altijd makkelijk, ik hou nog steeds van racen. Ik voel ook een zekere verantwoordelijkheid om mijn weg terug te vinden bij het team."

Vettel heeft echter geen sympathie voor de situatie van huidig ​​wereldkampioen Max Verstappen. De Duitser is stellig: "In de situatie van Max heb je geen reden om niet gemotiveerd te zijn. Het seizoen is nog zo lang. En hoe oud is Max - 24? Op die leeftijd heb je geen geheim nodig. Je bekijkt het gewoon van race tot race."