Perez vertrouwt erop dat problemen verleden tijd zijn

Het team van Red Bull Racing is niet bepaald spetterend begonnen aan het huidige seizoen. De wagens van Max Verstappen en Sergio Perez zijn zeer snel maar ze kampen wel met betrouwbaarheidsproblemen. Verstappen viel dan ook al tweemaal uit en Perez finishte niet bij de seizoensopener in Bahrein.

Het is voor Red Bull belangrijk om dit weekend goed voor de dag te komen. Er zijn in Imola, dankzij de sprint, op twee dagen punten te verdienen. Dat betekent dat men de achterstand op concurrent Ferrari flink kan inperken. Het is dan ook de bedoeling dan de wagens dit keer zonder problemen de sessies voltooien.

Verrassingen

Sergio Perez heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. De Mexicaanse coureur liet tegenover de internationale media weten te vertrouwen op zijn team. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het geeft ons hoop dat we weten wat er achter de betrouwbaarheidsproblemen schuilging, we hebben dat kunnen fixen. Hopelijk zijn er vanaf nu geen verrassingen meer. Er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren maar we denken dat we het onder controle hebben. Het is voor ons ook cruciaal dat we punten gaan scoren die we kunnen scoren. Tot dusver is het echt extreem pijnlijk."

Uitdaging

Perez hoopt dat alles in Imola naar wens gaat verlopen. De Red Bull-man weet echter ook wel dat het kletsnatte sprintweekend lastig gaat worden: "Dit is een heel erg anders weekend met de sprint en de kwalificatie direct na de training. Dan zijn er ook nog eens natte omstandigheden. Ik denk wel dat het interessant gaat worden want het wordt de eerste keer dat we in deze omstandigheden rijden in deze auto's. Voor ons allemaal wordt dat een uitdaging."