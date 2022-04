Stroll: "Weinig hoop dat Aston Martin dit jaar op het podium zal staan"

Lance Stroll heeft grote twijfels of Aston Martin dit jaar voor het podium kan strijden, maar is hoopvol dat hij binnenkort zijn eerste punten van het seizoen zal scoren. Aston Martin was tot nu toe de grote teleurstelling van het seizoen 2022, omdat ze meer dan de meeste teams moeite hebben met 'porpoising', het stuiteren op de rechten stukken vanwege de geheel nieuwe grond-effect wagens van dit jaar.

Stroll was niet ver verwijderd van de punten en eindigde twee keer als 12e en als 13e, maar denkt niet dat het realistisch is om te denken dat hij op het podium zal eindigen. Het optimisme bij het team uit Silverstone is beperkt, al hoopt men snel de problemen op te kunnen lossen met de AMR22-auto, die ook zwaarder is dan het minimale gewicht.

In gesprek met de media in Imola zei hij: "Gaan we dit seizoen voor de overwinningen vechten? Nee. Zullen we dit seizoen vechten voor podiumplaatsen? Waarschijnlijk niet. Zullen we hopelijk een positie bereiken waarin we kunnen vechten voor punten? Ik hoop het echt en ik geloof dat dit mogelijk is als we de juiste dingen doen. We moeten elkaar pushen en met ideeën komen om een ​​aantal van onze beperkingen op te lossen. Maar de tijd zal het leren. Ik ben ervan overtuigd en positief dat we als team deze auto kunnen verbeteren en verder kunnen ontwikkelen. Maar in de F1 ontwikkelt iedereen zich naarmate het seizoen vordert, dus het is een ontwikkelingsrace tot het einde van het jaar."

Toekomst

Hoewel Aston Martin sinds het uitstekende seizoen van 2020 stappen achteruit heeft gezet, blijven ze uiterst ambitieus voor de toekomst. Vooral gezien de infrastructuur van het team van Stroll's vader, teameigenaar Lawrence, wordt hard aan gewerkt met een nieuwe fabriek die wordt gebouwd. "We zijn echt gefocust en enthousiast over de toekomst. Het is verbazingwekkend wat er op Silverstone gebeurt met de fabriek, we maken flinke stappen. Elke week dat ik er aanwezig ben is het schokkend om te zien hoeveel vooruitgang ze boeken en hoe snel dat gebouw eraan komt", voegde de 23-jarige eraan toe.

"En alle mensen die we aantrekken bij de toch al zeer getalenteerde mensen aan boord. Ik denk dat het gewoon een buitengewoon spannend project is dat aan het groeien is. Het is nu echt een proces van gewoon ontwikkelen, een beter begrip krijgen van wat we dit seizoen beter kunnen doen, maar we kijken echt uit naar de komende jaren en waar dit team naartoe gaat. Het gaat ons echt om de toekomst."