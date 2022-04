Binotto trots op nieuw contract Sainz: "Hebben het beste rijdersduo van het veld"

Vandaag werd bekend dat Carlos Sainz zijn contract bij Ferrari verlengt tot en met 2024. Het nieuws hing al enige tijd in de lucht maar is nu, aan de vooravond van de eerste Europese race van het jaar, officieel geworden. Bij Ferrari is men zeer tevreden en teambaas Mattia Binotto deelt die mening.

Sainz is sinds vorig seizoen actief voor het team van Ferrari. De Spanjaard presteerde gelijk naar behoren en eindigde dit seizoen al tweemaal op het podium. Teambaas Binotto sprak zich uit in een persbericht: "Ik heb het al vaker gezegd maar ik weet zeker dat we het beste rijdersduo van het veld hebben. Dus het was een normale stap om het contract van Carlos te verlengen, hierdoor hebben we meer continuïteit en stabiliteit. In zijn tijd bij het team heeft hij bewezen getalenteerd te zijn en leverde hij indrukwekkende resultaten af."

Ferrari is dit seizoen zeer sterk begonnen en Sainz heeft daar zeker zijn aandeel in. De Spanjaard levert volgens Binotto ook naast de baan puik werk: "Ook buiten de auto is hij een harde werker met een oog voor het kleinste detail. Dat heeft iedereen geholpen bij de progressie. Samen kunnen we jagen op ambitieuze doelen. Ik weet zeker dat hij samen met Charles een significante rol kan spelen in het schrijven van nieuwe geschiedenis van ons team."