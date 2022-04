'Hamilton wil investeren in overname voetbalclub Chelsea'

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de internationale sportwereld. In de Formule 1 werd bijvoorbeeld de Russische Grand Prix geschrapt en ontsloeg Haas de Russische coureur Nikita Mazepin. In de voetbalwereld kwam de Engelse voetbalclub Chelsea in de problemen omdat de Russische eigenaar Roman Abramovitsj de club wil verkopen.

Onder het beleid van Abramovitsj boekte Chelsea veel successen. Nu moet de club dus opzoek naar een nieuwe eigenaar en enkele opvallende namen hebben zich gemeld om de club te kopen. Volgens het Britse Sky Sports is niemand minder dan Lewis Hamilton onderdeel van een groep investeerders die de club wil kopen.

De Mercedes-coureur zou volgens Sky onderdeel zijn van een groep investeerders onder leiding van de Britse zakenman Martin Broughton. Ook de Amerikaanse tenniskampioene Serena Williams zou onderdeel zijn van de groep. Hamilton en Williams zouden allebei ongeveer 24 miljoen euro hebben geïnvesteerd in een fonds onder leiding van Broughton. Hamiltons interesse in Chelsea is opvallend aangezien de zevenvoudig wereldkampioen al zeer lang van is van rivaal Arsenal.