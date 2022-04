Verstappen strijdt met vernieuwde Leclerc: "Hij is een 2.0 versie van zichzelf"

Afgelopen seizoen vocht Max Verstappen een stevig duel uit met zijn rivaal Lewis Hamilton. Dit seizoen heeft de Nederlander echter een nieuwe sparringpartner. In Bahrein en Saoedi-Arabië vocht de regerend wereldkampioen al enkele prachtige duels uit met de sterk presterende Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Het is niet de eerste keer dat de twee coureurs elkaar het vuur aan de schenen leggen, in hun karttijd waren ze ook al grote rivalen. Ondanks de prachtige strijd tussen de twee gaat Leclerc wel met een ruime voorsprong aan de leiding. De Monegask wist tweemaal te winnen en profiteerde van de pech van de concurrentie. Verstappen won immers eenmaal en viel tweemaal uit.

2.0

Opvallend genoeg duelleren de twee met enorm veel respect. Leclerc oogt vooral zeer sterk en toont zich een gelijkwaardige uitdager. Volgens voormalig Ferrari-testcoureur Marc Gene is dit niet zo vreemd. De Spanjaard verklaart de kracht tegenover Corriere delle Sport: "Leclerc oogt zeer sterk omdat hij geen fouten maakt. Hij is echt een 2.0 versie van zichzelf. Het is een beetje als in een Superman-film. Die vecht ook hard door en wordt vervolgens sterker en sterker. Max ziet Leclerc en denkt 'wow, die is sterk'. Daarna ziet hij zijn achterstand in punten."

Niet uit zicht

De voorsprong van Leclerc is spectaculair hoog en dankzij zijn uitvalbeurten moet Verstappen nu echt gaan presteren. Maar Gene denkt dat het nog lang geen uitgemaakte zaak is: "De titel is zeker weten nog niet uit zicht voor Red Bull, dit is ook geen nieuwe situatie voor Max. In het een-op-een duel is Leclerc minstens net zo agressief als Verstappen. Hij is als Hamilton, maar dan met de wil van Verstappen. Max hoeft ook niets te bewijzen dit seizoen. Maar als je wint wil je natuurlijk meer winnen. Dat heeft hij al gedaan. Max is volwassener geworden en meer bedachtzaam."