Rechter vraagt tegenstanders Grand Prix Miami om bewijs

Aankomende maand staat voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 de Grand Prix van Miami op het programma. Op een gloednieuw circuit rondom het Hard Rock Stadium zullen de heren coureurs hun stuurmanskunsten laten zien voor het enthousiaste Amerikaanse publiek dat massaal naar de stad in Florida trekt.

Toch bestaat er de kans dat het hele feestje aankomende maand niet doorgaat. Enkele omwonenden zijn namelijk niet zo blij met de aankondiging van de race. Een krappe maand voor de start van de race is een groepje bewoners dan ook naar de rechter gestapt. Ze zijn van mening dat de Grand Prix voor enorm veel geluidsoverlast zal zorgen en ze zeggen zelfs dat de race 'levens ontregelt'.

Het groepje is naar de rechter gestapt alleen daar kunnen ze voorlopig niet echt op steun rekenen. Volgens de Miami Herald heeft rechter van dienst Alan Fine namelijk gevraagd om bewijzen van de mogelijk geluidsoverlast. De boze omwonenden hebben de rapport laten zien waarin zou staan dat de Grand Prix voor wel 97 decibel zou zorgen. Rechter Fine heeft ze gevraagd of ze geen oordoppen kunnen dragen of eventueel thuis kunnen blijven. Of de race doorgaat is nog niet duidelijk.