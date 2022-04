Wolff blijft realistisch: "Duurt wel eventjes voordat we de inhaalslag hebben gemaakt"

Regerend constructeurskampioen Mercedes had waarschijnlijk gehoopt op een iets betere seizoenstart. De Duitse renstal domineerde de sport de afgelopen seizoenen maar nu moeten ze de nodige snelheid toegeven op concurrenten Ferrari en Red Bull Racing. Aankomend weekend willen ze de stijgende lijn doorzetten.

Tijdens de afgelopen race in Australië ging het immers alweer iets beter met het team van Mercedes. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton konden het tempo aardig volgen en profiteerden optimaal van de problemen van Max Verstappen. Russell kon mede door de uitvalbeurt van de Nederlander naar de derde plaats rijden. Het was zijn eerste podiumplek voor Mercedes en zijn teamgenoot Hamilton werd ook nog eens vierde.

Inhaalslag

Teambaas Toto Wolff was redelijk tevreden met het resultaat maar de Oostenrijker weet ook heus wel dat er nog iets moet gebeuren. In de tussentijd gaat het werk dan ook hard door. In de vooruitblik van Mercedes is Wolff er duidelijk over: "Tijdens het Paasweekend is er in de fabriek hard gewerkt aan verbeteringen en om alles klaar te krijgen voor de volgende race. Het laat onze toewijding zien om de zaak weer voor elkaar te krijgen. We moeten wel realistisch zijn want het zal wel eventjes duren voordat we de gewenste inhaalslag hebben gemaakt. Maar we leren elke race zoveel mogelijk."

Imola

Wolff kijkt wel uit naar het aankomende weekend. Het circuit van Imola valt bij veel liefhebbers immers nogal in de smaak, ook bij de Oostenrijker. "We kijken nu vooruit naar Imola en het eerste sprintweekend van het seizoen. Het is echt een historisch, ouderwets circuit met een uitdagende layout. De coureurs genieten daar echt van. De kwalificatie zal belangrijk worden op deze krappe baan. De vloeiende natuur van de baan zal de auto's echt uitdagen."