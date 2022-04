Gloednieuw circuit Miami bijna gereed: "Heel erg tevreden met de progressie"

Over iets meer dan twee weken rijden de heren coureurs voor het eerst in de Amerikaanse stad Miami. De wereldberoemde stad in de staat Florida organiseert dit seizoen voor het eerst een Grand Prix en de voorbereidingen verlopen voorspoedig. Het circuit nadert voltooiing en de eerste geluiden zijn positief.

Men is bezig met het aanleggen van een gloednieuw circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Het belooft een enorm spektakel te worden met allerlei bijzondere aangelegenheden rondom de baan. De snelheid zal zeer hoog liggen en men gaat er vanuit dat de baan snel kan worden goedgekeurd door autosportfederatie FIA.

Progressie

De baan is zo goed als af en dat stemt men positief. Het enige wat men nog moet doen zijn de details aan de baan, zo zegt Miami Grand Prix-CEO Richard Cregan. Hij sprak zich uit tegenover de internationale media: 'We bevinden ons in de laatste fase van de aanbouw van dit werkelijk ongelofelijke circuit. Wij zijn heel erg tevreden met de progressie. We geven de credits aan het team hier dat het circuit, samen met de FIA en de Formule 1, in een zeer korte tijd heeft afgerond. We hopen dat we een circuit hebben gemaakt waar de coureurs graag racen. Daarnaast is er een campus met een unieke fanervaring."

Compromissen

Men is nu bijna een jaar bezig met de bouw van het circuit en alles zal op tijd af zijn. Het pitgebouw is in ieder geval al af en eerder dit jaar begon men met het plaatsen van de muren rondom het circuit. De details worden nu afgewerkt en tevens worden de tribunes geplaatst. Cregan: 'We hebben geen compromissen gesloten. Ik heb nog nooit eerder gezien dat er zoveel energie wordt gestoken in het perfectioneren van het oppervlakte van het circuit. Alles is echt zoals het ontwerp."