Sergio Perez mist karakter bij nieuwe circuits

De Formule 1-kalender neemt steeds meer nieuwe vormen aan. Afgelopen periode werd bijvoorbeeld de Grand Prix van Las Vegas aangekondigd en ook Imola en Qatar werden recent toegevoegd voor de komende jaren. Dit jaar staat ook voor het eerst de Grand Prix van Miami op het programma en sinds vorig jaar racet met ook in Jeddah.

Veel van de nieuwe circuits gaan dwars door steden en zijn dan ook jungles van beton. Het is zeer goed voor de marketingtechnische kant van de sport maar sportief gezien kan het gevolgen hebben. Het toevoegen van races betekent namelijk dat andere wedstrijden zich zorgen moeten maken. Er wordt gevreesd voor de toekomst van de historische races in Spa en Monaco.

Historie

Niet iedereen wordt daar blij van, zo ook Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull-coureur wordt geciteerd door Motorsportweek en is opvallend uitgesproken: "Ik denk ten eerste dat het heel erg goed is dat de Formule 1 groeit op een nieuw contitent. Het is een prachtige kans voor de Formule 1 en ik denk dat wij er allemaal van gaan profiteren. Het is fantastisch maar op hetzelfde moment zou het goed zijn als we de historie behouden. We hebben de historische banen altijd nodig. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe plekken echte circuits vol karakter zijn."

Karakter

Het karakter van de nieuwe circuits is zeer belangrijk voor de populaire Mexicaan. Aan de andere kant vindt Perez het ook helemaal niet erg dat men meer naar de Verenigde Staten trekt: "Ik heb het gevoel dat een aantal van de nieuwe circuits karakter missen. Dat is echt heel belangrijk. De Formule 1 wordt steeds Amerikaanser en dat ligt aardig dichtbij Mexico. Dus ik kan misschien eindelijk thuis gaan wonen, dus dat is mooi! Ik bedoel, het is mooi om te zien hoe erg de sport groeit in de States."